Lille, geriden gelip maçı kazanmasını bildi

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Lille, Nice'ı konuk etti. Decathlon Arena'daki oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakon Haraldsson ile 63'te Bafode Diakite kaydetti. Nice'ın tek golünü ise dakika 29'da Sofiane Diop attı.



Lille, bu galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Nice, 30 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Strasbourg deplasmanına gidecek. Nice, Marsilya'yı konuk edecek.