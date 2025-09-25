25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-052'
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-059'
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-056'
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
0-160'
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-360'
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
1-056'
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-057'
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-045'

Lille, Brann'ı son dakikalarda yıktı

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Lille, evinde ağırladığı Norveç ekibi Brann'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyet golü 80. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

25 Eylül 2025 21:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lille, Brann'ı son dakikalarda yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrup Ligi ilk hafta maçında Fransa temsilcisi Lille, sahasında Norveç temsilcisi Brann'ı ağırladı.
 
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
 
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Lille, Hamza Igamane ile 54. dakikada öne geçti.
 
Brann, Saevar Atli Magnusson ile 59. dakikada maça eşitliği getirdi.
 
Lille adına Olivier Giroud 80. dakikada sahneye çıktı ve takımına maçı kazandıran golü attı.
 
Lille'de milli futbolcumu Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.
 
Avrupa Lig'nin sonraki maçında Lille deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Brann ise sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
