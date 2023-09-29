Milwaukee Bucks'ın yeni yıldızı Damian Lillard, yeni takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo ile oynama fırsatını "hayallerinin gerçek olması" olarak nitelendirdi.



Lillard, duyduğu mutluluğu Bleacher Report'tan Chris Haynes'e dile getirerek, tüm kariyerinde şans verilmeyen kadrolarda oynamış olduğunun altını çizdi:



"Tüm hayatım boyunca, hiç kazanma şansı verilmeyen kadrolarda oynadım... Artık benden daha iyi bir oyuncuyla oynayabileceğim büyük bir takımın parçası olarak, hayallerim gerçekleşmiş oldu."



Giannis'in ayrıca Lillard'a "Kazanalım şu şampiyonluğu" şeklinde coşku dolu bir mesaj gönderdiği de bildirildi.



