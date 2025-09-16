16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Lillard: "Eksik bir versiyon olarak dönmeyeceğim"

Portland Trail Blazers'ın tecrübeli yıldızı Damian Lillard, geri dönüşünün yalnızca sahada bulunmak değil, tam kapasiteyle oynamak üzerine olacağını net bir şekilde dile getirdi.

Lillard: 'Eksik bir versiyon olarak dönmeyeceğim'
Portland Trail Blazers'ın tecrübeli yıldızı Damian Lillard, geri dönüşünün yalnızca sahada bulunmak değil, tam kapasiteyle oynamak üzerine olacağını net bir şekilde dile getirdi.

Andy Katz ile yaptığı röportajda konuşan Lillard, sakatlık süreciyle ilgili kararlılığını şu sözlerle ifade etti:
"Eksik bir versiyon olarak dönmeyeceğim. Sahalara kendim olarak döneceğim."

Tecrübeli guard, 27 Nisan'da Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers ile oynadığı birinci tur serisinin ilk maçında aşil tendonunu yırtmıştı. Bu sakatlığın ardından Milwaukee, oyuncuyu serbest bıraktı ve kontratında kalan 103 milyon doları taksitlendirerek ödemeye karar verdi.


Temmuz ayında Lillard, Portland Trail Blazers'a geri dönerek üç yıllığı 42 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, 11 sezon forma giydiği eski takımıyla duygusal bir yeniden birleşme anlamı taşıdı.

Lillard, toparlanma sürecinin zaman alacağını kabul etti ancak eski gücünden uzak bir şekilde döneceği yönündeki spekülasyonları reddetti. Bu kararlılık, onu sekiz kez All-Star yapan ve ligin en dirençli oyuncularından biri haline getiren zihniyetin bir yansıması olarak görülüyor.

NBA'de aşil sakatlıklarının artışına ilişkin konuşan Lillard, bu durumun oyunun hızlanmasıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti:
"Bence bunun oyunun temposuyla bir ilgisi olabilir. Oyun inanılmaz derecede hızlı hale geliyor ve çok üst düzey atletlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ne kadar sık antrenman yaptığımızı, ne kadar çok maç oynayıp seyahat ettiğimizi biliyorsunuz. Bunların hepsi, yön değiştirme ve durma gibi yüksek tempolu hareketlerle birleşince vücudumuza büyük bir yük bindiriyor."

35 yaşındaki guard, Bucks'taki son sezonunda 24,9 sayı ve 7,1 asist ortalamaları yakaladı. 2022-23 sezonunda ise kariyer rekoru olan 32,2 sayı ortalamasıyla ligin en skorer isimlerinden biri olmuştu.

Portland yeniden yapılanma sürecindeyken, Lillard'ın dönüşü hem tecrübeli bir lider hem de son on yılın en başarılı dönemine bağlantı sağlayan bir figür olarak büyük önem taşıyor. Genç kadronun gelişiminde Lillard'ın liderliği kritik bir rol oynayacak.

Trail Blazers, Lillard'ın dönüşü için kesin bir tarih açıklamazken, yıldız oyuncu sahaya döndüğünde tamamen hazır ve tavizsiz bir şekilde oynayacağını net bir şekilde belirtti.

