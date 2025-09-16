Portland Trail Blazers'ın tecrübeli yıldızı Damian Lillard, geri dönüşünün yalnızca sahada bulunmak değil, tam kapasiteyle oynamak üzerine olacağını net bir şekilde dile getirdi.Andy Katz ile yaptığı röportajda konuşan Lillard, sakatlık süreciyle ilgili kararlılığını şu sözlerle ifade etti:Tecrübeli guard, 27 Nisan'da Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers ile oynadığı birinci tur serisinin ilk maçında aşil tendonunu yırtmıştı. Bu sakatlığın ardından Milwaukee, oyuncuyu serbest bıraktı ve kontratında kalan 103 milyon doları taksitlendirerek ödemeye karar verdi.Temmuz ayında Lillard, Portland Trail Blazers'a geri dönerek üç yıllığı 42 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, 11 sezon forma giydiği eski takımıyla duygusal bir yeniden birleşme anlamı taşıdı.Lillard, toparlanma sürecinin zaman alacağını kabul etti ancak eski gücünden uzak bir şekilde döneceği yönündeki spekülasyonları reddetti. Bu kararlılık, onu sekiz kez All-Star yapan ve ligin en dirençli oyuncularından biri haline getiren zihniyetin bir yansıması olarak görülüyor.NBA'de aşil sakatlıklarının artışına ilişkin konuşan Lillard, bu durumun oyunun hızlanmasıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti:35 yaşındaki guard, Bucks'taki son sezonunda 24,9 sayı ve 7,1 asist ortalamaları yakaladı. 2022-23 sezonunda ise kariyer rekoru olan 32,2 sayı ortalamasıyla ligin en skorer isimlerinden biri olmuştu.Portland yeniden yapılanma sürecindeyken, Lillard'ın dönüşü hem tecrübeli bir lider hem de son on yılın en başarılı dönemine bağlantı sağlayan bir figür olarak büyük önem taşıyor. Genç kadronun gelişiminde Lillard'ın liderliği kritik bir rol oynayacak.Trail Blazers, Lillard'ın dönüşü için kesin bir tarih açıklamazken, yıldız oyuncu sahaya döndüğünde tamamen hazır ve tavizsiz bir şekilde oynayacağını net bir şekilde belirtti.