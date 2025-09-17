17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Lillard: "Bugün NBA'e girmek, eskisine göre daha kolay"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sosyal medyanın modern sporlardaki etkisinin artmasıyla birlikte NBA'e girmenin artık çok daha kolay hale geldiğini söyledi.

NBA'e, sosyal medya ve highlight videolarının etkisinin yükseldiği bir dönemde adım atan Lillard, bu platformların birçok oyuncunun kariyerine doğrudan etki ettiğini belirtti.

"Sideline With Andy Katz" programına katılan Lillard, artık oyuncuların büyük kolej programlarından gelmeden de NBA'e girebildiğine dikkat çekti:
"Artık Duke ya da North Carolina gibi büyük okullardan gelme zorunluluğu diye bir şey yok. 13 yıl önce draftta altıncı sıradan seçildim. O zamandan bu yana sosyal medyanın büyümesi ve orta seviye (mid-major) programların gelişmesiyle birlikte, bu okullardan gelen oyuncuların NBA yıldızı olması çok daha yaygın hale geldi."


Lillard, San Diego State çıkışlı Kawhi Leonard ve Davidson Üniversitesi çıkışlı Stephen Curry gibi büyük programlardan gelmeden yıldızlaşan oyuncuları örnek olarak gösterdi:

"Eskiden bu çok nadirdi. Yetenekli oyuncular bulunurdu ama bu kadar sık yaşanmazdı. Artık sosyal medya sayesinde her şeyi takip edebiliyor, oyuncuları görebiliyor ve keşfedebiliyorsunuz. NBA'e girmek hiç olmadığı kadar kolay. Ancak tam da bu nedenle ligde kalmak da hiç olmadığı kadar zor."

Lillard, oyuncuların ligde kendilerini göstermesinin sosyal medyanın gücü sayesinde mümkün hale geldiğini vurgularken, her oyuncunun NBA'de kalıcı olabilecek mentalite ve yetenek setine sahip olmadığının da altını çizdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
