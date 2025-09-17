Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sosyal medyanın modern sporlardaki etkisinin artmasıyla birlikte NBA'e girmenin artık çok daha kolay hale geldiğini söyledi.NBA'e, sosyal medya ve highlight videolarının etkisinin yükseldiği bir dönemde adım atan Lillard, bu platformların birçok oyuncunun kariyerine doğrudan etki ettiğini belirtti."Sideline With Andy Katz" programına katılan Lillard, artık oyuncuların büyük kolej programlarından gelmeden de NBA'e girebildiğine dikkat çekti:Lillard, San Diego State çıkışlı Kawhi Leonard ve Davidson Üniversitesi çıkışlı Stephen Curry gibi büyük programlardan gelmeden yıldızlaşan oyuncuları örnek olarak gösterdi:Lillard, oyuncuların ligde kendilerini göstermesinin sosyal medyanın gücü sayesinde mümkün hale geldiğini vurgularken, her oyuncunun NBA'de kalıcı olabilecek mentalite ve yetenek setine sahip olmadığının da altını çizdi.