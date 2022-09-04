Ligue 1'de Lille, Montpellier'e acımadı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi.



Ligue 1'in 5. haftasında Montpellier, 20. dakikada Elye Wahi'nin golü ile öne geçti.



Lille, 41. dakikada Jonathan David'in golü ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.



Adilson Gomes'in 57. dakikada bulduğu gol ile Lille 2-1 öne geçti. Maçın uzatmalarında Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, maçı da 3-1 kazandı.



Bu sonuçla Lille, 10 puana ulaşırken Montpellier ise 9 puanda kaldı.





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