Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.



Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard attı. Wolverhampton'ın golü 86. dakikada Cunha'dan geldi.



Bu sonuçla lider Arsenal, puanını 33'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Wolverhampton ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Luton Town'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Burnley'i ağırlayacak.





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