Lider Arsenal, evinde hata yapmadı!

Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Abone Ol
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2023 20:04
Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard attı. Wolverhampton'ın golü 86. dakikada Cunha'dan geldi.

Bu sonuçla lider Arsenal, puanını 33'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Wolverhampton ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Luton Town'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Burnley'i ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery