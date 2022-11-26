Libya'da 'Barış için yarışıyoruz' sloganıyla yarı maraton koşuldu

Libya'nın başkenti Trablus'ta "Barış için yarışıyoruz" sloganıyla yarı maraton koşuldu.



Trablus Yarı Maraton Koşusu resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 21 kilometrelik parkura Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Suriye, Nijerya, Filipinler ve Japonya'dan sporcuların katıldığı belirtildi.



Başkentin sahil yolunun Mitiga kavşağından başlayan koşu, Furusiye Meydanı'ndan geçilerek Halk Kaidesi kavşağında sona erdi.



Koşuya katılan Türk mühendis Taha Semih Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da bir inşaat firmasında görev yaptığını aynı zamanda amatör maraton koşucusu olduğunu söyledi.



Böyle bir yarışa katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Turan, "Bu benim 11. yarışım, yarı maraton ve ultra maratonlara katılıyorum. Hep Türkiye'de koştum. İlk kez yurt dışında bir yarışmaya katıldım. 2 saat 16 dakika koşarak yarışı 212. olarak tamamladım." dedi.



Koşuyu Libyalı sporcu Mervan Bekkay birincilikle bitirirken, Cezayirli sporcu Binğali Şemsiddin ikinci, Libyalı Abdusselam el-Hattab ise üçüncü oldu.



İlk üçe girenlere Türkiye bileti



Maraton organizasyon komitesi başkanı Abdulhamid Şabit, basına yaptığı açıklamada, birinciye 5 bin 500 dinar (yaklaşık 1057 dolar), ikinciye 4 bin 400 dinar (yaklaşık 865 dolar), üçüncüye ise 3 bin 500 dinar (yaklaşık 673 dolar) para ödülü verildiğini söyledi.



Şabit, ilk üçe giren sporcuları ayrıca Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak biletiyle ödüllendirdiklerini kaydetti.





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