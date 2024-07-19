Liam Rosenior, Fransa Ligue 1'e gidiyor

Hull City'den ayrılan Liam Rosenior, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liam Rosenior, Fransa Ligue 1'e gidiyor
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19 Temmuz 2024 23:43
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrılan Liam Rosenior'un yeni adresi belli oldu.

L'Equipe'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Patrick Vieira ile yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, Liam Rosenior'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Haberde; Rosenior'un oyun anlayışının Strasbourg yönetimi tarafından çok beğenildiği ifade edilirken, İngiliz teknik adamın kısa süre içinde Fransa'ya giderek Strasbourg ile sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi.

7 Mayıs'ta Hull City'den ayrılan 40 yaşındaki teknik adam, Hull City'nin başında geçirdiği 1.5 yılda çıktığı 78 maçta 27 galibiyet 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde ederek 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.

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