Liam Rosenior, Fransa Ligue 1'e gidiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrılan Liam Rosenior'un yeni adresi belli oldu.



L'Equipe'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Patrick Vieira ile yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, Liam Rosenior'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.



Haberde; Rosenior'un oyun anlayışının Strasbourg yönetimi tarafından çok beğenildiği ifade edilirken, İngiliz teknik adamın kısa süre içinde Fransa'ya giderek Strasbourg ile sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi.



7 Mayıs'ta Hull City'den ayrılan 40 yaşındaki teknik adam, Hull City'nin başında geçirdiği 1.5 yılda çıktığı 78 maçta 27 galibiyet 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde ederek 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.





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