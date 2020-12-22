Lewis Baker: "Özkan Sümer için kazandık"

Trabzonspor'un orta sahasındaki yaratıcı isimlerden Lewis Baker, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Lewis Baker: 'Özkan Sümer için kazandık'
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22 Aralık 2020 18:10
Trabzonspor'da Lewis Baker, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden efsane Özkan Sümer için oynadıklarını kaydeden İngiliz oyuncu, "Çok önemli bir maçtı. Özellikle maçtan önce Özkan Sümer'in vefatını öğrendikten sonra... Onun için kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. 90 dakika mücadele ettik, birlikte savaştık ve kazandık." dedi.


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