Lewis Baker: 'Özkan Sümer için kazandık'

Trabzonspor'da Lewis Baker, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hayatını kaybeden efsane Özkan Sümer için oynadıklarını kaydeden İngiliz oyuncu, "Çok önemli bir maçtı. Özellikle maçtan önce Özkan Sümer'in vefatını öğrendikten sonra... Onun için kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. 90 dakika mücadele ettik, birlikte savaştık ve kazandık." dedi.