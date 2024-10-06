Lewa hat-trick yaptı, Barça zorlanmadı!

İspanya LaLiga 9. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşılaştı. Mendizorroza Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7, 22 ve 32. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.



36 yaşındaki Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla bu sezonki 12. golünü kaydetti. Polonyalı yıldız ayrıca 2 de asist yaptı.



Lewa'nın 2 golünde asist yapan Raphinha, bu sezon 5. gol pasını verdi.



Ligde puanını 24'e çıkaran Hansi Flick'in öğrencileri liderliğini sürdürdü. Deportivo Alaves ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barça, Sevilla'yı ağırlayacak. Alavesise Valladolid ile karşılaşacak.



