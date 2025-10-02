01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Leverkusen ve PSV yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında PSV ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 02 Ekim 2025 00:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leverkusen ve PSV yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında PSV'yi konuk etti. 

BayArena'da oynana mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Leverkusen'in golünü 65. dakikada Christian Kofane attı. PSV'nin golü 72. dakikada Ismael Saibari'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, puanını 2'ye yükseltti. PSV'de ilk puanını elde etti.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Leverkusen, PSG'yi konuk edecek. PSV, Napoli'yi ağırlayacak.
 Reklam 
