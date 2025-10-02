UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında PSV'yi konuk etti.
BayArena'da oynana mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Leverkusen'in golünü 65. dakikada Christian Kofane attı. PSV'nin golü 72. dakikada Ismael Saibari'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Leverkusen, puanını 2'ye yükseltti. PSV'de ilk puanını elde etti.
Devler Ligi'nin 3. haftasında Leverkusen, PSG'yi konuk edecek. PSV, Napoli'yi ağırlayacak.
