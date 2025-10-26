Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg'u konuk etti.



BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Ernest Poku ve 52. dakikada Edmond Fayçal Tapsoba kaydetti.



Freiburg'da Philipp Lienhart ise 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Leverkusen, 17 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Freiburg ise 11. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Leverkusen, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Freiburg ise Union Berlin'e konuk olacak.