27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Leverkusen evinde Freiburg'a şans tanımadı

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Freiburg'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

calendar 26 Ekim 2025 20:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg'u konuk etti. 

BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Ernest Poku ve 52. dakikada Edmond Fayçal Tapsoba kaydetti. 

Freiburg'da Philipp Lienhart ise 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Leverkusen, 17 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Freiburg ise 11. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Leverkusen, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Freiburg ise Union Berlin'e konuk olacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
