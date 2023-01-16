Levent Tüzemen: 'Okan Buruk özgürlüğe kavuşur'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Uğur Çiftçi transferini değerlendiren Tüzemen,dedi."Galatasaray Uğur Çiftçi'yi alarak doğru yaptı. Emre Taşdemir istikrarlı olsaydı, Kazımcan'ın sakatlığı kısa sürseydi Okan hoca yerli sol bek almazdı. Uğur, ligin en tecrübeli sol beki. En son Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazandılar. Dengeli, sol ayağına hakim, pozisyon bilgisi yüksek ve en önemlisi güçlü ortalar yapabiliyor."Uğur yarışta G.Saray'a güç katacak, Okan hocanın yerli oyuncu olarak elini güçlendirecek. Okan hoca, Uğur sayesinde kafasındaki yabancı oyuncuları daha özgürce kullanacaktır. Yani Abdülkerim, Kerem, Barış, Yunus, Berkan ve Uğur'dan oluşan 6 Türk oyuncunun 3'ünü rahatlıkla kullanacak, hücum hattı, seçim konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak."