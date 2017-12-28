Levent Nazifoğlu'ndan Beşiktaş'a Fatih Terim göndermesi

LİSELİLER TERİM' İSTEMEDİ

1905 TL'LİK ÜCRETİ HAKKINDA...

KOYUNU GÜDEMEYENLER LİSTE YAPIYOR

ABDURRAHİM ALBAYRAK GETİRİLMELİ

TARAFTARIN TAHAMMÜLÜ YOK

BU TRANSFERLERİ İSTEMEDİM

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, TRT Spor'dan Yasin Dallı'ya özel açıklamalarda bulundu. Fatih Terim konusuna değinen Nazifoğlu, kendi dönemindeki Cavanda, De Jong, Emrah ve Sigthorsson transferlerine karşı çıktığını ancak Mehmet Özbek ile Dursun Özbek'in konuşmaları sonrası Dursun Özbek'in bunlara onay verdiğini söyledi. İşte Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları...Yönetim kurulunda bir ya da iki kişi Terim'i istemiştir. Terim'i istemiyorlardı. Giderken yaşananlardan dolayı tercih edilmiyordu. O etmeyenlerin de Galatasaray'a katkısı yoktu. Aslan'ı kediye boğduruyorlar. Galatasaray'da 10 yıl kaptanlık da yaptı Fatih Terim. 8 yılda 6 şampiyonluğu var, hataları da var ama insan olan hata yapar. Yönetimdeki kişiler liseli olmasa yönetime giremezler, üye bile olamazlar. Terim gelmesin diyorlar, o senin kaptanın. Terim'in dedikodusu yapılmamalıydıBeşiktaş kendini Galatasaray'ı rakip görüyor. Bunun için Fatih Terim'in 1905 TL'lik ücretini gündem yapıyorlar, etik değil ama Türkiye'de ne etik ki? Bence Şenol Güneş'e sahip çıksınlar. Onla uğraşsınlar. Galatasaray'ın hocasının parası, Beşiktaş'ı ilgilendirmezFatih Terim, Florya'yı bu kaotik ortamdan kurtarabilir. Onları yönetimden izole edebilir. Futbolcuları bundan uzak tutar, o tecrübesi var. Dursun Özbek ile sıkıntılı günlerimiz de oldu ama Dursun Özbek'in şöyle bir özelliği var, Galatasaray'ın başarısı onun başarısı demek. Ama eski istifalar, yönetim kurulundaki sayının kritik olması onun elini kolunu bağladı. Eğer Galatasaray'ı kucaklayacak bir yönetim kurmazsa 1 seneden fazla kalacağını sanmıyorum. Ben bir vatandaş gibi duyum alıyorum şimdi. Eski hatalara düşmüş vaziyette ama. İki koyunu güdemeyecek adamların fikirleriyle liste yapıyormuş. Ben öyle duyuyorum. Önceden tanımıyordu, şimdi o insanların kimleri teklif ettiğini gördü, tecrübelendi. Hata yaparsa kendi yapmalı. Hala o insanların ağzına bakıp düşünceleriyle hareket ediyormuş, inşallah yapmaz.Fatih Terim gelince olayı ona bırakmak lazım yoksa Terim de başarılı olamaz. Ya da oraya Abdurrahim Albayrak gibi biri getirilmeli. Terim de çok üzüldü. Onun gibi biri eleştiri aldı. Vatan hainliğiyle falan suçlandı. Şimdi yeniden zirveye çıkmak istiyor Galatasaray'da Fatih Terim. Dursun Özbek ile aramda o kadar problem oldu ama 5.5 ay sonra yeniden seçime gidilmemeli.17 yaşındaki altyapımız çok iyiydi, oradan gelenleri Galatasaray'ın çıkartma ihtimali yok. Öyle bir seyirci var ki her altyapıdan gelen adam 3 maç kazandırır, buna kimse tahammül etmez. Bu s,istemle altyapı zor.Benim dönemimdeki transferlere Galatasaray'ın bütçesi yoktu ve ucuz transferlere yöneldik. Elit futbolculara para versek bile oynamak istemiyorlardı. Cavanda, De Jong, Emrah Başsan ve Sigthorsson transferlerine ben çok karşı çıktım. Ben alınsın alınmasın diye mücadele veriyorum. Cavanda'nın imza töreninde inşallah iyi performans yakalar dedim. Bunlar yanlış transferlerdi. Alınmamalıydı, böyle çıkacakları belliydi. Mehmet Özbek vardı, istemedim. İhale bana kaldı. İhale bana kalmasın diye konuştum.