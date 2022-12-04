Levent Eriş: 'Bugünkü beraberliği kayıp olarak görmüyorum'

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, beraberliği kayıp olarak görmediğini söyledi.



Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eriş, ligin iyi takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün deplasmanda iyi bir performans sergileyen bir ekip olduğunu ve bu anlamda iyi bir mücadele beklentisiyle müsabakaya çıktıklarını dile getirdi.



İlk yarıda istedikleri gibi mücadele edemediklerini vurgulayan Eriş, "Rakibi kendi sahasına hapsetmedik. Bunun da sıkıntılarını yaşadık. İkinci devrede ise takımız iyi bir mücadele ortaya koydu. Maçın genelinde iki takımın da pozisyonu yoktu. Gençlerimizin kazanımlarını sahada oynayarak yakalamak bizim adımıza sevinç oldu. Bugünkü beraberliği kayıp olarak görmüyorum." diye konuştu.



Oyuncularından Nizamettin Çalışkan'ın geçen hafta yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapattığını hatırlatan Eriş, almak istedikleri galibiyeti Nizametin Çalışkan'a hediye etmeyi planladıklarını ama bunu başaramadıklarını sözlerine ekledi.





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