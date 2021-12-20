Leonardo: 'Lionel Messi tartışılmaz!'

Fransız devi Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Lionel Messi'nin tartışılmaz bir isim olduğunu söyledi.



"FUTBOLDAN ANLAMADIĞINIZ ANLAMINA GELİR"



Leonardo, "Messi, benim için tartışılmaz. Eğer Messi'yi tartışırsanız, bu futboldan anlamadığınız anlamına gelir. Eğer Messi'nin altı aydaki istatistiklerine bakarsanız, inanılmaz sayılar. O ve Mbappe neredeyse takımın attığı her gole katkı sağladı. Bu istatistikler Messi'yi tanımlıyor. O belirleyici bir futbolcu." şeklinde konuştu.



Messi ile ilgili koşmuyor haberlerine tepki gösteren Brezilyalı futbol insanı, "Her maçta 12 kilometre koşması gerektiğini kim söylüyor? Messi, aynı seviyede 20 yıldır futbol oynuyor. Yeni bir takıma geldiğinizde işler değişebilir ama Messi uyum sağlıyor çünkü o bir dahi. Takımdaki diğer dahi futbolcularımız da Messi'ye uyum sağlıyor" dedi.





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