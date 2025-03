Leon Balogun: 'Mourinho'nun planlarına karşı hazırız'

Rangers'ın deneyimli savunmacısı Leon Balogun, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe 'ye karşı hazır olduklarını ve Jose Mourinho'nun taktiklerine karşı uyanık olacaklarını söyledi.İskoç temsilcisi, ilk maçta İstanbul'da aldığı 3-1'lik galibiyetle çeyrek final kapısını aralarken, Perşembe günü Ibrox'ta oynanacak rövanş maçında işi tamamlamak istiyor. Ancak Balogun, Mourinho'nun Avrupa'daki geri dönüş yeteneğine dikkat çekerek, "Bu iş henüz bitmiş değil" dedi.Sky Sports'a konuşan Nijeryalı stoper, Fenerbahçe karşısında odaklarını korumaları gerektiğini belirtti:"İki büyük maçın olduğu önemli bir haftadayız. İlk olarak Fenerbahçe'ye odaklanmalıyız. İstanbul'da harika bir sonuç aldık ama karşımızda Jose Mourinho gibi bir isim ve kaliteli oyuncular var. Bu yüzden işimizin bittiğini düşünmüyoruz."Hafta sonu Celtic ile oynanacak Old Firm derbisini bir kenara bıraktığını belirten Balogun, "Şu an tek hedefimiz Avrupa'da çeyrek finale yükselmek. Fenerbahçe maçına tamamen odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.Rangers, Mourinho'nun takımı Fenerbahçe'nin rövanşta farklı bir stratejiyle sahaya çıkacağını düşünüyor.Balogun, "Mourinho'nun oradaki maçtan sonra mutlu olmadığını biliyoruz. Kesinlikle bizim için bazı planları olacaktır. Ama biz de kendimize güveniyoruz ve top bizdeyken daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz." dedi.Balogun, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, geçmişteki Avrupa başarılarını hatırlattı:"Ibrox'taki atmosfer her zaman bizim için büyük bir güç. Avrupa Ligi'nde finale çıktığımız sezon, Leipzig ve Dortmund gibi güçlü rakiplere karşı aldığımız galibiyetlerde taraftarların payı büyüktü. Fenerbahçe'ye karşı da bu avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız."