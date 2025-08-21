20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Leon Bailey'den Roma'ya kötü haber

Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, sağ uyluk ön kasındaki sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kulüp, detaylı tetkiklerin ardından tedavi sürecini planlayacak.

calendar 21 Ağustos 2025 11:48
Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, sağ uyluk ön kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

20 Ağustos Çarşamba günü antrenmanda sakatlanan Jamaikalı futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bailey'nin sakatlığının tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Roma yönetimi, oyuncunun durumu hakkında gelecek raporlara göre tedavi ve iyileşme sürecini yönetecek.

Bu sakatlık, Roma için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
