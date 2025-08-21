Leon Bailey'den Roma'ya kötü haber

Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, sağ uyluk ön kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.





20 Ağustos Çarşamba günü antrenmanda sakatlanan Jamaikalı futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladı.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bailey'nin sakatlığının tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Roma yönetimi, oyuncunun durumu hakkında gelecek raporlara göre tedavi ve iyileşme sürecini yönetecek.





Bu sakatlık, Roma için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.



