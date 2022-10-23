Lens'ten Marsilya'ya ağır darbe

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, sahasında Lens'i ağırladı.



Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Lens 1-0 kazandı ve haftanın en kritik galibiyetine imza attı.



Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Lens, bu sezonki çıkışına yakışır bir baskıyı rakip kalede göstermeye başladı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde David Costa Lens'i öne geçirirken karşılaşma bu golle sona erdi.



Maçta Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76'da Harit'in yerine oyuna dahil oldu.



Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Marsilya bu sonuçla 23 puanda kaldı ve haftayı ilk 4'te bitirme şansını zora soktu. Lens ise 27 puana yükselerek lider PSG'yi takibini sürdürdü.





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