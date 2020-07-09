Lemina: "G.Saray'ın kim olduğunu göstereceğiz"

Galatasaraylı Mario Lemina, Alanyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımda kötü gidişe rağmen kalan 3 maçta gerçek güçlerini göstereceklerini söyledi.

Lemina: 'G.Saray'ın kim olduğunu göstereceğiz'
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09 Temmuz 2020 02:14
Galatasaraylı Mario Lemina, sarı kırmızılı takımın Alanyaspor karşısında 4-1 kaybettiği maçın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Takımın son maçlarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen kalan 3 maçta gerçek güçlerini göstereceklerini söyledi.

Lemina'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizimle ilgili ne dedikleriini umursamıyorum. Son birkaç haftadır iyi oynamadık, evet, doğru ancak biz kim olduğumuzu ve neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. 3 maç! 3 final! Sonuna kadar Galatasaray'ın kim olduğunu göstereceğiz. Konuşanlarla gelecek hafta görüşeceğiz. İnişte de, çıkışta da birlikteyiz. Aileyiz!"



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