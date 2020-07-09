Lemina: 'G.Saray'ın kim olduğunu göstereceğiz'

Galatasaraylı Mario Lemina, sarı kırmızılı takımın Alanyaspor karşısında 4-1 kaybettiği maçın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.



Takımın son maçlarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen kalan 3 maçta gerçek güçlerini göstereceklerini söyledi.



Lemina'nın açıklamaları şu şekilde:



"Bizimle ilgili ne dedikleriini umursamıyorum. Son birkaç haftadır iyi oynamadık, evet, doğru ancak biz kim olduğumuzu ve neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. 3 maç! 3 final! Sonuna kadar Galatasaray'ın kim olduğunu göstereceğiz. Konuşanlarla gelecek hafta görüşeceğiz. İnişte de, çıkışta da birlikteyiz. Aileyiz!"



