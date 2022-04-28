UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında RB Leipzig, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Leipzig, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Almanya'da Red Bull Arena'da oynanan maçta iki takımın da ilk yarıdaki hücumları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Mücadele uzun süre golsüz eşitlikle devam ederken RB Leipzig'de Angelino, 85. dakikada sahneye çıktı ve takımının maçı 1-0 kazanmasını sağladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta İskoçya'da oynanacak.
Almanya'da Red Bull Arena'da oynanan maçta iki takımın da ilk yarıdaki hücumları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Mücadele uzun süre golsüz eşitlikle devam ederken RB Leipzig'de Angelino, 85. dakikada sahneye çıktı ve takımının maçı 1-0 kazanmasını sağladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta İskoçya'da oynanacak.
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