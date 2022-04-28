Leipzig, tek golle kazandı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında RB Leipzig sahasında Rangers'ı 85. dakikada Angelino ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, tek golle kazandı
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28 Nisan 2022 23:51
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında RB Leipzig, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Leipzig, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Almanya'da Red Bull Arena'da oynanan maçta iki takımın da ilk yarıdaki hücumları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadele uzun süre golsüz eşitlikle devam ederken RB Leipzig'de Angelino, 85. dakikada sahneye çıktı ve takımının maçı 1-0 kazanmasını sağladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta İskoçya'da oynanacak.

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