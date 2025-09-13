Bundesliga'nın 3. haftasında Leipzig, deplasmanda Mainz 05'e konuk oldu.
MEWA Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 1-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Johan Bakayoko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 6'ya çıkardı. Mainz ise 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Mainz, Ausburg'a konuk olacak.
MEWA Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 1-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Johan Bakayoko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 6'ya çıkardı. Mainz ise 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Mainz, Ausburg'a konuk olacak.