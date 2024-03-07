Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid, sahasında Leipzig ile karşılaştı.Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Real Madrid'in golü 65. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. Leipzig, bu gole 3 dakika sonra Wilmos Orban'ın golüyle karşılık verdi. Alman ekibi tur için üst üste ataklar bulsa da Real Madrid kalecisi Lunin'i geçemedi ve mücadele bu skorla bitti.Leipzig karşısındaki oyunu beğenmeyen Real Madrid taraftarı, ilk yarının bitimiyle takımını ıslıkladı.Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler karşılaşmada süre alamadı.Vinicius Junior ile Wilmos Orban arasında 54. dakikada tartışma yaşandı. Rakibini sert bir şekilde iten Junior, hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.