Leipzig, Dortmund'u bozguna uğrattı

Bundesliga'nın 31. haftasında RB Leipzig evinde Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig, Dortmund'u bozguna uğrattı
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27 Nisan 2024 18:29
Son güncelleme 27 Nisan 2024 18:32
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig evinde Edin Terzic'in yönetimindeki Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

Red Bull Arena'da oynanan maçta RB Leipzig'in gollerini 23. dakikada Lois Openda, 45+2'de Benjamin Sesko, 46. dakikada Mohamed Simakan ve 80. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

Borussia Dortmund'un tek golünü ise 20. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Dortmund'da Salih Özcan, ilk başladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 62'ye yükseltirken, Borussia Dortmund 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşırken, Borussia Dortmund evinde Augsburg'u ağırlayacak.

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