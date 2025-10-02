02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-011'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-010'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-011'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-011'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-011'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-011'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-010'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-011'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-010'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-011'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-110'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-011'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-011'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-09'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-111'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-011'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Leipzig'den Werner kararı!

Leipzig, sözleşmesi sona erecek olan Timo Werner ile yollarını ayıracak.

Leipzig'den Werner kararı!
Leipzig, Alman futbolcusu Timo Werner için kararını verdi.

Sport Bild'in haberine göre Leipzig, Timo Werner'in 2026'da sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Alman kulübü, yıldız forveti ocak ayında satmayı planlıyor ve bunun için düşük bir bonservis bedelini dahi kabul etmeye hazır.

Werner'in yıllık 10 milyon euroluk maaşı, Leipzig'in en yüksek kazanan oyuncusu olması nedeniyle kulüp için ciddi bir yük oluşturuyor.


ABD SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Werner'in geleceği belirsizliğini korurken, Leipzig'in kardeş kulübü New York Red Bulls yeniden olası bir adres olarak öne çıkıyor. ABD ekibi, yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki oyuncuya ilgi göstermişti.

İNGİLTERE İHTİMALİ

Werner'in yeni rotası için seçenekler çok. Deneyimli golcü, Bundesliga'da kalmaya sıcak bakarken, İngiltere, Fransa veya İspanya'da forma giyme ihtimalini de değerlendiriyor. Özellikle Premier League'e dönüş, en güçlü olasılıklardan biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ, İLGİLENMİŞTİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Alman yıldızla ilgilenmişti. Ancak transfer gerçekleşmedi.

