Leipzig'den Werner kararı!

Leipzig, Alman futbolcusu Timo Werner için kararını verdi.Sport Bild'in haberine göre Leipzig, Timo Werner'in 2026'da sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Alman kulübü, yıldız forveti ocak ayında satmayı planlıyor ve bunun için düşük bir bonservis bedelini dahi kabul etmeye hazır.Werner'in yıllık 10 milyon euroluk maaşı, Leipzig'in en yüksek kazanan oyuncusu olması nedeniyle kulüp için ciddi bir yük oluşturuyor.Werner'in geleceği belirsizliğini korurken, Leipzig'in kardeş kulübü New York Red Bulls yeniden olası bir adres olarak öne çıkıyor. ABD ekibi, yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki oyuncuya ilgi göstermişti.Werner'in yeni rotası için seçenekler çok. Deneyimli golcü, Bundesliga'da kalmaya sıcak bakarken, İngiltere, Fransa veya İspanya'da forma giyme ihtimalini de değerlendiriyor. Özellikle Premier League'e dönüş, en güçlü olasılıklardan biri olarak öne çıkıyor.Beşiktaş, yaz transfer döneminde Alman yıldızla ilgilenmişti. Ancak transfer gerçekleşmedi.