Leipzig'den Angelino kararı: Galatasaray'a kötü haber

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, Angelino'yu sezonun geri kalanında oynatmama fikrini düşünüyor.
RB Leipzig, Angelino'nun 20 maç oynaması halinde devreye girecek olan 6M€'luk satın alma maddesinden hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyor.
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RB Leipzig, Angelino'nun 20 maç oynaması halinde devreye girecek olan 6M€'luk satın alma maddesinden hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyor.
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