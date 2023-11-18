Leipzig'den Angelino kararı: Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almak istemediği Angelino için RB Leipzig Kulübü kararını verdi.

Abone Ol
Leipzig'den Angelino kararı: Galatasaray'a kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2023 16:05
Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, Angelino'yu sezonun geri kalanında oynatmama fikrini düşünüyor.

RB Leipzig, Angelino'nun 20 maç oynaması halinde devreye girecek olan 6M€'luk satın alma maddesinden hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyor.

HABERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery