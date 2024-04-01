İngiltere Championship'in 40. haftasında Leicester City, sahasında Norwich City ile karşı karşıya geldi. King Power'daki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Norwich City 20. dakikada Gabriel ile 1-0 öne geçti. Leicester City, 33'te Kiernan Dewsbury-Hall ve 61. dakikada Stephy Mavidi'nin attığı gollerle geri döndü ve 2-1 öne geçti. Leicester City'de skoru belirleyen isim Jamie Vardy oldu. Vardy, 90+3'te attığı golle Leicester City'nin sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.



Leicester City'de Yunus Akgün karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 89'da oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Leicester City, 85 puana yükseldi. Norwich City, 64 puanda kaldı.



Championship'in bir sonraki haftasında Leicester City, sahasında Birmingham'ı ağırlayacak. Norwich City ise evinde Ipswich'i konuk edecek.





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