Leicester City evinde kazandı, liderliği aldı

İngiltere Championship 43. hafta karşılaşmasında Leicester City ile West Bromwich karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan maçta Leicester, West Bromwich Albion'u 2-1 mağlup etti.



Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Wilfred Ndidi ve 65. dakikada Jamie Vardy, West Bromwich Albion'un golünü 76. dakikada Jed Wallace kaydetti.



Ayrıca Jamie Vardy 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Leicester City'de Yunus Akgün karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, West Bromwich'de ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 70 dakika sahada kaldı.



Leicester City bu galibiyetle puanını 91'e yükseltirken, West Bromwich Albion ise 72 puanda kaldı.



Leicester bir sonraki karşılaşmasında evinde Southampton'u konuk ederken, West Bromwich ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.





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