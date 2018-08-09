Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANACAK

ekiplerinden, Ada'da transferin son gününde bombayı patlatıyor. Leicester City, Bundesliga ekiplerindenforması giyentransferini açıklıyor.Mavi-beyazlı ekibin gün içerisinde Freiburg'tan Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini açıklaması bekleniyor.İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'aödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımıda bu transferden para kazanacak. Altınrodu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.