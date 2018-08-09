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Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

Leicester City, Freiburg'tan Çağlar Söyüncü transferini gün içerisinde açıklayacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı
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09 Ağustos 2018 09:45
Premier League ekiplerinden Leicester City, Ada'da transferin son gününde bombayı patlatıyor. Leicester City, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü transferini açıklıyor.

Mavi-beyazlı ekibin gün içerisinde Freiburg'tan Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini açıklaması bekleniyor.

İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.

ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANACAK

Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımı Altınordu da bu transferden para kazanacak. Altınrodu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.



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