30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Legia Varşova-Samsunspor maçına Fransız hakem!

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

calendar 30 Eylül 2025 13:20
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
