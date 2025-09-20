20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-028'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-013'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-290'
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-027'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-128'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-128'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Leeds United'dan hızlı geri dönüş

Premier Lig'in 5. haftasında Wolverhampton karşısında ilk golü yiyen Leeds United, ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekip, 5. maçında da puanla tanışamadı.

Leeds United'dan hızlı geri dönüş
Premier Lig'in 5. haftasında Wolverhampton Wanderers sahasında Leeds United'ı ağırladı.
 
Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
 
Ev sahibi ekip 8. dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
 
İlk yarının son bölümünde etkili oynayan Leeds United, 14 dakikada 3 gol buldu.
 
Leeds United'ın ilk yarıdaki gollerini 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 39. dakikada Anton Stach ve 45. dakikada Noah Okafor kaydetti. Konuk ekip devreye 3-1 üstün girdi.
 
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Leeds United 3 puanı 3 golle aldı.
 
Bu sonuçla beraber Wolverhampton, 5. maçında da 5. kez mağlup oldu ve 0 puanla ligin dibine demir attı. Leeds United ise maç fazlasıyla 7 puanla 9. sırada yer aldı.
 
Wolverhampton ligin sonraki haftasında Tottenham'a konuk olacak. Leeds United ise sahasında Bournemouth ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
