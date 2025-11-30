30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-147'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-282'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
1-281'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-051'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-053'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-047'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-145'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-045'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-039'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Lecce, Torino'yu iki dakikada bulduğu gollerle geçti

Serie A'nın 13. haftasında Lecce, Coulibaly ve Banda'nın hızlı golleriyle Torino'yu 2-1 mağlup etti. Torino'da Che Adams skoru azaltırken Asllani uzatmada penaltı kaçırdı; milli oyuncu Emirhan İlkhan ise yedek kaldı.

30 Kasım 2025 16:34
Haber: Sporx.com
İtalya Serie 13. hafta maçında Lecce sahasında Torino'yu ağırladı.
 
Stadio Via del Mare'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
 
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Lassana Coulibaly ve 22. dakikada Lameck Banda attı. Torino'nun tek golü 57. dakika Che Adams'tan geldi. Torino'da Kristjan Asllani 90+1'de penaltı kaçırdı.
 
Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan maçı yedek kulübesinde tamamladı.
 
Bu sonuçla birlikte Lecce ligde 13 puana yükselirken, Torino 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lecce deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Torino ise Milan'ı konuk edecek.
