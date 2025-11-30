Lecce, Torino'yu iki dakikada bulduğu gollerle geçti

İtalya Serie 13. hafta maçında Lecce sahasında Torino'yu ağırladı.
Stadio Via del Mare'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Lassana Coulibaly ve 22. dakikada Lameck Banda attı. Torino'nun tek golü 57. dakika Che Adams'tan geldi. Torino'da Kristjan Asllani 90+1'de penaltı kaçırdı.
Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Lecce ligde 13 puana yükselirken, Torino 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lecce deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Torino ise Milan'ı konuk edecek.