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LeBron, TIME tarafından 2020 için Yılın Sporcusu seçildi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, TIME dergisi tarafından 2020 için Yılın Sporcusu seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, TIME dergisi tarafından 2020 için Yılın Sporcusu seçildi.

James, bu sezon sahada ve saha dışında önemli bir etki yaratarak Lakers'ı 17'nci şampiyonluğuna taşımış ve ülke çapında seçmenlerin bastırılmasına karşı savaşmaya yardımcı olacak, kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmuştu.

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron şehrinde doğan oyuncu, Lakers'ın Miami Heat'i NBA Finalleri'nde 4-2 elemesi sonrası, Ekim ayında Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı. Kariyerinde 13'üncü kez All-NBA ilk kadrosuna seçilen LeBron, 2019-20 normal sezon MVP ödülü için yapılan oylamada da ikinci olmuştu.

James'in kâr amacı gütmeyen "More Than A Vote" kuruluşu, saha dışında bir değişim yaratma konusundaki arzusunu göstermiş oldu. Kuruluş, seçim için çalışan işçilerin işe alınmasına yardımcı olmak adına, NAACP Hukuk Savunma Fonu ile ortaklık kurarken, aynı zamanda spor sahaları ve stadyumların güvenli oy verme yerleri olarak açılması için baskı yapmıştı.


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