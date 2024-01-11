LeBron James, Jayson Tatum ve Jimmy Butler gibi NBA yıldızlarının Netflix'te yayınlanacak bir belgesel serisinde rol alacakları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Los Angeles Lakers'tan LeBron James, Boston Celtics'ten Jayson Tatum, Miami Heat'ten Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ve Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis'in, serinin ilk sezonunda rol alacak isimler olduğunu ve çekimlerin çoktan başladığını belirtti.



İlk olarak Ekim ayında James'in şirketi SpringHill Company'nin, eski NFL yıldızı Peyton Manning'in şirketi Omaha Productions ve Barack ile Michelle Obama'nın şirketi Higher Ground ile NBA oyuncularını konu alan bir belgesel serisi hazırlamak üzere bir araya geldiği bildirilmişti.



Serinin, 2022-23 sezonundaki üç NFL quarterback'inin kamera arkasını gösteren "Quarterback" isimli seriden esinlenilerek modellendiği belirtildi.



Aynı zamanda "Quarterback"in sorumlu yapımcılarından biri olan Manning, Eylül ayında The Hollywood Reporter'dan Julian Sancton'a, birden fazla oyuncunun teklifleri geri çevirmesi nedeniyle serinin ikinci sezonunda yer alacak quarterback bulmakta zorlandığını açıklamıştı.





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