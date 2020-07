LeBron, playofflarda sosyal medyadan uzak durmayacak!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, playofflarda normalde yaptığı gibi, sosyal medyadan uzak durma eylemini gerçekleştirmeyeceğini söyledi.



James, bilindiği gibi her sene, Nisan ve Haziran aylarında Twitter ve Instagram'da geçirdiği zamanı nispeten çok daha kısa tutuyor.



LeBron, Lakers'ın yaklaşmakta olan mücadelesine yaklaşımı sorulduğunda, bir video konferans görüşmesinde şunları söyledi:



"Kesinlikle farklı bir zihniyet, farklı bir his olacak. Bu süreç sırasında telefonumu kapatmayacağım. Bunu yapamam. Ailemi her gün kontrol etmeye devam etmeliyim."



James özellikle annesini "kontrol edeceğini" söyledi:



"Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak lazım, özellikle de 2020'nin hepimize getirdiği bu belirsizlik içinde. Bunu yapmayı göze alamam, herkesle doğrudan teması kaybedemem."



"STEVE JOBS VE APPLE'A TEŞEKKÜRLER!"



James, sanal ebeveynlik konusunda, "Zamanı ve mevcudiyeti kopyalamak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok" dese de, telefonun bağlantıda kalmasına yardımcı olduğunu belirtti:



"İletişim de, liderlik de her zaman tutarlı olabilir ve bu her zaman kontrol sahibi olduğum bir şeydir. Ama uyandığınızda, oturma odasında ya da mutfakta, çocuklarınızla oynayamıyorsunuz ve bu, kopyalayabileceğiniz bir şey değil. Çünkü orada değilim."



"Ama Savannah (eşi), yaptığı işte tam bir canavar: Evi çekip çevirmek ve ailemiz için dayanak kişi olmak açısından. Bu yüzden endişelenmiyorum. Ama kesinlikle, ailenizi ve çocuklarınızı özlediğinizde, bu ayrı bir faktör oluyor. FaceTime'ı yaptıkları için Steve Jobs'a ve Apple ekibine çok teşekkür ediyorum, çünkü bu, özellikle böyle bir dönemde, sahip olması güzel bir şey."