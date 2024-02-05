LeBron, kontratındaki opsiyonu kullanacağından emin değil

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, gelecek sezon kontratındaki oyuncu opsiyonu konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron, kontratındaki opsiyonu kullanacağından emin değil
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05 Şubat 2024 14:17
Son güncelleme 05 Şubat 2024 14:23
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, gelecek sezon kontratındaki oyuncu opsiyonu konusunda kararsız olduğunu söyledi.

James, bu yaz 51,4 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına dair henüz bir karar vermediğini belirtti.

Lakers yıldızının menajeri Rich Paul, geçtiğimiz hafta James'in Lakers'a takas edilmeyeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Lakers'ın New York Knicks'e karşı oynadığı maç öncesinde James, New York'ta oynamanın nasıl bir tecrübe olacağına dair düşünceleri olduğu itiraf etmişti:

"2010'daki serbest oyunculuk dönemimde baktığım takımlardan biriydi. Dolayısıyla kariyerimde de bunu düşündüğüm olmuştu."

James bu sezon 45 maçta 24.9 sayı, 7.6 asist ve 7.4 ribaund ortalamalarına sahip.

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