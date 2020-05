LeBron: "Jordan emekli olduğunda, ağlamıştım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1993'teki ilk emekliliğinden sonra ağladığını itiraf etti.



Hit olan belgesel serisi The Last Dance, oyununda en iyi olan bir oyuncunun aldığı en şok edici kararın nasıl olduğunu ele aldı. 30 yaşındayken, üç kez NBA şampiyonu olmuş Michael Jordan, Bulls ile nadir başarılan bir three-peat'i elde ettikten aylar sonra, emekli olduğunu açıklamıştı.



90'lardaki her basketbolsever gibi, dokuz yaşındaki LeBron James de harap oldu. Lakers süperstarı, Pazar günü ESPN'de yayınlanan belgeselin 7 ve 8. bölümleri sırasında bunu itiraf etmişti:



"Kesinlikle bu gün ağlamıştım. 9 yaşında. İnanamamıştım."



LeBron, Michael Jordan'a olan hayranlığı konusunda her zaman açıktı. MJ, kendisinin NBA'e girme motivasyonuydu ve Lakers yıldızı uzun zamandır Mike gibi olmayı ve His Airness'in sahip olduğu aynı büyüklüğe ulaşmayı istemişti.



Ancak LeBron, Jordan'ın ilk emekliliği ile aynı duyguyu paylaşan tek mevcut oyuncu değildi:





Jamal Crawford:



"MJ'in ilk kez emekli olduğu zamanı asla unutmayacağım."





Kevin Love:



"MJ'in reset düğmesine basma fikri, kesinlikle başka bir büyük spor dalında en iyisi olmaya çalışmasından geliyor."





Marreese Speights:



"3 yüzük kazandı, başka bir spor yapmak için bir mola verdi, geri dönüp 3 yüzük daha kazandı hahaha abi, eğer bu adamı başka biriyle karşılaştırıyorsanız çıldırmışsınız demektir. MJ GOAT'tur."



Jordan, uzun bir süre yakın mikroskoba alınmasının, emekliliği için bir faktör haline geldiğini söylediğinde, çoğu kişi buna inanmamıştı. Ülkenin dört bir yanındaki seyirciler, çeşitli komplo teorileri bile üretmişlerdi.



Ancak ona yakın olanlar bunu anlamıştı. Önceki The Last Dance bölümünde, MJ'in eski takım arkadaşı John Paxson, arka arkaya üçüncü şampiyonluğu kazandığını görünce, Jordan'ın "sevinmekten ziyade rahatladığını" belirtmişti.



Bulls, nihayet 1.5 sene sonra süperstarını geri almış ve kendisiyle üç şampiyonluk daha kazanmıştı.