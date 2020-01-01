LeBron: "Davis, Kyrie'den daha yetenekli!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Anthony Davis'in, Brooklyn Nets'ten eski takım arkadaşı Kyrie Irving'den daha yetenekli olduğunu söyledi.



James, "Road Trippin" podcastinde yaptığı röportajda, takım arkadaşını şu şekilde övdü:



"Kyrie'nin ne kadar yetenekli olduğu hakkında konuştuğumuzu biliyorsunuz. Kendisine 18-20 cm daha boy eklediğimizi düşünürsek, AD, Kyrie'den bile daha yetenekli. Top sürmesi, şut atması, üçlük atması, orta mesafe atması, alçak postta oynayabilmesiyle. Savunmaya yönelik becerisi ise olağanüstü. "



Ayrıca LeBron, Davis'in New Orleans Pelicans'la olduğu zamandandan nasıl farklı olduğundan da bahsetti:



"Bu yıl, hangi sakatlık olursa olsun, bir şekilde hep sahaya çıktı... Bubble'dayken ayağında ciddi bir problem vardı ama buna rağmen sürekli oynamıştı. Ve bizim sahada oynarken kendisinin oynamaması gibi bir ihtimal de hiç hoşuna gitmemişti."



