"LeBron, Beverley'yi Lakers'ta memnuniyetle karşılar" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley'yi Lakers'ta "memnuniyetle karşılayacağı" iddia edildi.



LeBron'un, NBA'deki en iyi dış alan savunmacılarından biri olan Beverley'nin serbest oyuncu olması durumunda, Lakers'a gelmesini desteklediği söylendi.



Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'a göre James, Beverley eğer Timberwolves ile serbest kalması üzerine anlaşırsa, 33 yaşındaki oyuncuyu "memnuniyetle karşılayacak":



"Duyduğuma göre LeBron James, Timberwolves'la eğer serbest kalması üzerine anlaşırsa Pat Beverley'yi memnuniyetle karşılayacak. Buradaki kilit kelime 'eğer'. Savunmalarına büyük bir ilave olurdu."



Beverley yakın zamanda LA Clippers tarafından Memphis Grizzlies'e, ardından oradan Timberwolves'a takas edilmişti.



Beverley kısa süre önce Minnesota'ya gelmekten duyduğu heyecanı dile getirmişti. Şu anki sözleşmesinde tek yılı ve yaklaşık 14 milyon dolar alacağı bulunuyor.



