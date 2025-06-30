Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, 2025-26 sezonu için 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak NBA'de rekor kıracağı 23. sezonuna girmeye hazırlanıyor.Açıklama, menajeri Rich Paul aracılığıyla ESPN'den Shams Charania'ya yapıldı.Ancak Paul, James'in Lakers organizasyonu ile birlikte, takımın gelecek sezon şampiyonluk hedefi olup olmadığını değerlendirmeye açık olduklarını da vurguladı.diyen Paul, sözlerine şöyle devam etti:2025-26 sezonu, James'in beş kez All-NBA seçilmiş yıldız Luka Doncic ile ilk tam sezonu olacak. Lakers, Doncic'i Şubat ayında Dallas Mavericks'ten sürpriz bir takasla kadrosuna katmıştı. Bu hamle, LeBron sonrası döneme hazırlık gibi görünse de, doğru destek kadrosuyla bu ikili Lakers'a büyük başarılar getirebilir.40 yaşındaki James, sezona lig tarihinin en çok normal sezon maçına çıkan ikinci oyuncusu olarak başlayacak (1,562). Rekor, 1,611 maçla Robert Parish'e ait. LeBron'un bu rekoru kırması için önümüzdeki sezon 50 maçta forma giymesi yeterli olacak.Ayrıca, ilk maçında Vince Carter'ı geçerek NBA tarihinin en çok sezon oynayan oyuncusu unvanını da alacak.Dört kez MVP seçilen James, geçtiğimiz sezon 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist, 7.8 ribaund ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı. 21. kez All-NBA takımına seçilerek rekorunu sürdürdü.