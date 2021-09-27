Hollanda'da Ajax altyapısında forma giyen Altaylı Leandro Kappel, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Altay'ın Beşiktaş'ı yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Hollanda basınına konuştu.
Leandro Kappel, "Beşiktaş, cuma günü bize karşı oynadığı takımla Amsterdam'a gelemez. Ajax maçı kazanacaktır, Beşiktaş'a %0 şans veriyorum. Ajax, Cambur'u 9-0 yendi. Bence yine öyle bir maç olacak. Erken bir gol gelirse, farklı bir skor ortaya çıkar." dedi.
Açıklamalarına devam eden Leandro Kappel "Beşiktaş zayıf bir takım değil ama çok fazla sakatı var. 13 oyuncunun problemi vardı. Bu kadar eksiğiniz varsa, yapacak bir şey de yok. Yeni gelenler de tam olarak hazır değil ve sakat. Miralem Pjanic sakatlandı. Maçı mutlaka izleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Son olarak Leandro Kappel "Ajax, kendi futbolunu oynamalı. Beşiktaş'ın Ajax'a karşı şansı gerçekten yok. Ajax, onlar için çok iyi. Beşiktaş'ın stoperleri çok yavaş. Ajax oradan hızlı ataklarla tehlikeler yaratabilir. Ön tarafta da özel bir durumları olduğunu söyleyemem. Ajax için kolay 3 puan olacak." diye konuştu.
KAPPEL'DEN AÇIKLAMA: "SÖZLERİM KESİLEREK YAYINLANMIŞ"
Kappel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ikinci ülkesi olduğunu belirtti.
Hollandalı gazetecinin yaptığı görüntülü röportajda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmesinin kesilerek yayımladığını aktaran Kappel, "Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusunun olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.
Altay'ın Beşiktaş'ı yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Hollanda basınına konuştu.
Leandro Kappel, "Beşiktaş, cuma günü bize karşı oynadığı takımla Amsterdam'a gelemez. Ajax maçı kazanacaktır, Beşiktaş'a %0 şans veriyorum. Ajax, Cambur'u 9-0 yendi. Bence yine öyle bir maç olacak. Erken bir gol gelirse, farklı bir skor ortaya çıkar." dedi.
Açıklamalarına devam eden Leandro Kappel "Beşiktaş zayıf bir takım değil ama çok fazla sakatı var. 13 oyuncunun problemi vardı. Bu kadar eksiğiniz varsa, yapacak bir şey de yok. Yeni gelenler de tam olarak hazır değil ve sakat. Miralem Pjanic sakatlandı. Maçı mutlaka izleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Son olarak Leandro Kappel "Ajax, kendi futbolunu oynamalı. Beşiktaş'ın Ajax'a karşı şansı gerçekten yok. Ajax, onlar için çok iyi. Beşiktaş'ın stoperleri çok yavaş. Ajax oradan hızlı ataklarla tehlikeler yaratabilir. Ön tarafta da özel bir durumları olduğunu söyleyemem. Ajax için kolay 3 puan olacak." diye konuştu.
KAPPEL'DEN AÇIKLAMA: "SÖZLERİM KESİLEREK YAYINLANMIŞ"
Kappel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ikinci ülkesi olduğunu belirtti.
Hollandalı gazetecinin yaptığı görüntülü röportajda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmesinin kesilerek yayımladığını aktaran Kappel, "Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusunun olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.