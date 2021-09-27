Leandro Kappel

Hollanda'da Ajax altyapısında forma giyen Altaylı, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Altay'ın Beşiktaş'ı yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Hollanda basınına konuştu.Leandro Kappel, "" dedi.Açıklamalarına devam eden Leandro Kappel "" ifadelerini kullandı.Son olarak Leandro Kappel "" diye konuştu.Kappel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ikinci ülkesi olduğunu belirtti.Hollandalı gazetecinin yaptığı görüntülü röportajda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmesinin kesilerek yayımladığını aktaran Kappel, "Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusunun olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.