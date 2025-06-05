Lazio, Nuno Tavares'in bonservisini aldı!

Serie A ekiplerinden Lazio, Nuno Tavares'in kulübü Arsenal ile bonservisi konusunda anlaşma sağladı.



İtalyan ekibi, bu transfer için İngiliz ekibi Arsenal'e 9 milyon euro ödeme yapacak.



23 yaşındaki Portekizli sol bek oyuncusu Nuno Tavares, Lazio ile 4 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı.



Genç yıldız, bu sezon Lazio formasıyla 30 resmi maçta görev aldı ve 9 asistlik bir katkı sağladı.







