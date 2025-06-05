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Lazio, Nuno Tavares'in bonservisini aldı!

Lazio, Arsenal'den kiraladığı Nuno Tavares'in bonservisini aldığını duyurdu.

calendar 05 Haziran 2025 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: sslazio.it
Lazio, Nuno Tavares'in bonservisini aldı!
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Serie A ekiplerinden Lazio, Nuno Tavares'in kulübü Arsenal ile bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

İtalyan ekibi, bu transfer için İngiliz ekibi Arsenal'e 9 milyon euro ödeme yapacak.

23 yaşındaki Portekizli sol bek oyuncusu Nuno Tavares, Lazio ile 4 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı.

Genç yıldız, bu sezon Lazio formasıyla 30 resmi maçta görev aldı ve 9 asistlik bir katkı sağladı.




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