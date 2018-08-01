Laxalt'ın menajeri gönlündeki takımı açıkladı!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile yaz transfer döneminin gözdelerinden biri olan Diego Laxalt hakkında menajeri Ariel Krasouski İtalyan radyosuna açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı sol beke Benfica'nın da talip olduğunu belirten Krasouski, oyuncusunu Napoli'ye katmak istediğini belirtti.
Menajer Krasouski, mavi-beyazlı ekiple herhangi bir resmi görüşmesinin olmadığını belirtirken, ''Herhangi bir bilgiye sahip değilim, Napoli transferi hakkında bildiğim tek şey basından yansıyanlar ancak Genoa temsilcileriyle yakın zamanda görüşeceğim'' ifadelerini kullandı.
Napoli hakkında övgü dolu sözler kaydeden Krasouski, ''Napoli, harika taraftarı ve harika antrenörü (Carlo Ancelotti) olan harika bir takım. Laxalt'ın da Napoli'de oynamasını istiyorum ve umarın Napoli bunu yapabilir'' dedi.
Deneyimli menajer konuşmasının sonunda oyuncunun profesyonel olduğunu ve buna göre hareket ettiğini ifade ederken, ''Profesyonelce hareket edip, tüm profesyoneller gibi bir kariyer adımı atmak istiyor. Diğer kulüplerle de çıkarları doğrultusunda görüşüyor'' diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Uruguaylı sol beke Benfica'nın da talip olduğunu belirten Krasouski, oyuncusunu Napoli'ye katmak istediğini belirtti.
Menajer Krasouski, mavi-beyazlı ekiple herhangi bir resmi görüşmesinin olmadığını belirtirken, ''Herhangi bir bilgiye sahip değilim, Napoli transferi hakkında bildiğim tek şey basından yansıyanlar ancak Genoa temsilcileriyle yakın zamanda görüşeceğim'' ifadelerini kullandı.
Napoli hakkında övgü dolu sözler kaydeden Krasouski, ''Napoli, harika taraftarı ve harika antrenörü (Carlo Ancelotti) olan harika bir takım. Laxalt'ın da Napoli'de oynamasını istiyorum ve umarın Napoli bunu yapabilir'' dedi.
Deneyimli menajer konuşmasının sonunda oyuncunun profesyonel olduğunu ve buna göre hareket ettiğini ifade ederken, ''Profesyonelce hareket edip, tüm profesyoneller gibi bir kariyer adımı atmak istiyor. Diğer kulüplerle de çıkarları doğrultusunda görüşüyor'' diyerek sözlerini sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın