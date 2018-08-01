Laxalt'ın menajeri gönlündeki takımı açıkladı!

'nda gösterdiği başarılı performans ile yaz transfer döneminin gözdelerinden biri olahakkında menajeriİtalyan radyosuna açıklamalarda bulundu.Uruguaylı sol bekeda talip olduğunu belirten Krasouski, oyuncusunukatmak istediğini belirtti.Menajer Krasouski, mavi-beyazlı ekiple herhangi bir resmi görüşmesinin olmadığını belirtirken,ifadelerini kullandı.Napoli hakkında övgü dolu sözler kaydeden Krasouski,dedi.Deneyimli menajer konuşmasının sonunda oyuncunun profesyonel olduğunu ve buna göre hareket ettiğini ifade ederken, 'diyerek sözlerini sonlandırdı.