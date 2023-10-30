LaVine ve DeRozan: "Bu işi yürütmenin bir yolunu bulmamız lazım..."

Chicago Bulls yıldızları Zach LaVine ve DeMar DeRozan, Bulls'un "işi çözmesi gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LaVine ve DeRozan: 'Bu işi yürütmenin bir yolunu bulmamız lazım...'
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30 Ekim 2023 12:31
Son güncelleme 30 Ekim 2023 12:36
Chicago Bulls yıldızları Zach LaVine ve DeMar DeRozan, Bulls'un "işi çözmesi gerektiğini" söyledi.

Bulls, 1-2'lik dereceyle sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmış ve oynadığı üç maçta da sıkıntı çekmişti.

Bu durum, ekibin tecrübeli yıldızları LaVine ve DeRozan'ı ortaklıklarının hem kısa hem de uzun vadeli geleceğine bakmaya yöneltti.

LaVine, durumla ilgili yaptığı açıklamada "Burada birlikte üçüncü yılımız. Bu işin nasıl olduğunu biliyoruz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. DeMar benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Her zaman iletişim halindeyiz. Ama bu işi nasıl yürüteceğimizi çözmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

DeRozan ise LaVine'in yorumlarını yinelerken, takımın bir çözüme ulaşacağını düşündüğünü belirtti:

"Bence bunu çözeceğiz. Aslında çok sinir bozucu bir durum, çünkü birlikte o kadar çok zaman geçirdik ki, insan artık bazı şeyleri fazla uğraşmadan halledebileceğini düşünüyor. Ancak bu işi çözme yolunda çok istekli olduğumuz için bazen birbirimizin zayıf yönlerini gereğinden fazla telafi ettiğimizi düşünüyorum."

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