Lauri Markkanen bu yaz askere gidiyor!

Utah Jazz forveti Lauri Markkanen, zorunlu askerlik görevini tamamlamak için bu yaz memleketi Finlandiya'ya döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lauri Markkanen bu yaz askere gidiyor!
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07 Nisan 2023 13:58
Utah Jazz forveti Lauri Markkanen, zorunlu askerlik görevini tamamlamak için bu yaz memleketi Finlandiya'ya döneceğini açıkladı.

Markkanen, ESPN'den Ramona Shelburne'e şunları söyledi:

"Bunu yapmak sorunlu, fakat aynı zamanda gurur da duyduğumuz bir şey. Askerlik görevini yapmanın herkese örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ve bunu sonraki sezona hazırlığımı etkilemeyecek şekilde yapabileceğime de eminim."

Finlandiya, tüm erkek vatandaşların 30 yaşına gelene kadar askerlik görevini tamamlamasını şart koşuyor.

Utah'ın playoff maratonunun uzun sürmesi dahilinde, Markkanen rapor verme tarihini Temmuz ayına ertelemeyi planladığını belirtse de, Jazz yıldızı ekibin daha önce elenmesi durumunda 17 Nisan'da da rapor verebilecek.

En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün en favori ismi olarak görülen Markkanen, Utah'taki ilk sezonunda 25.6 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşıp All-Star olmayı başarmıştı.

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