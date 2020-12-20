Laurent Blanc'ın yeni takımı belli oldu

Fransız teknik adam Laurent Blanc, 2016'dan bu yana ilk kez bir takımla anlaşarak Katar ekiplerinden Al-Rayyan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Laurent Blanc'ın yeni takımı belli oldu
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20 Aralık 2020 04:01
2016'dan bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fransız teknik adam Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı.

Yapılan basın toplantısında imzası duyurulan Laurent Blanc, Al-Rayyan kulübü ile 1,5 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Uruguaylı Diego Aguirre'nin ardından Al-Rayyan'a imza atan Blanc, en son 4 yıl önce PSG'de görev yapmıştı.

Laurent Blanc'ın adı dönem dönem Türk kulüpleriyle birlikte anılmış ancak bu iddialar hiç bir zaman somutlaşmamıştı.

55 yaşındaki Fransız teknik adam, Barcelona, Marsilya, Inter, Manchester United gibi kulüplerde forma giydiği başarılı stoper performanslarının ardından teknik direktörlüğe adım atmıştı. Bordeaux ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 2 yıl Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Blanc, PSG'yi 4 sezon çalıştırmış ve 3 lig şampiyonluğu elde etmişti.

Foto: twitter.com/AlrayyanSC




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