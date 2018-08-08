TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

UEFA Avrupa Ligi 3'ncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın LASK Linz takımı İstanbul'a geldi.Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı bugün özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Avusturya ekibi daha sonra takım otobüsüyle havalimanında ayrılarak konaklayacağı otele gitti. LASK takımı bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı kazanmıştı.LASK Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı.Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan,dedi. Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu,diye konuştu.Doğan Erdoğan, Türkiye'den teklif gelirse değerlendirmek ister misin? sorusu üzerine ,ifadelerini kullandı.