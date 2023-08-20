Larsen: "Şampiyon takım, kolay değil"

Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Larsen: 'Şampiyon takım, kolay değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 00:18
Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.

Stryger Larsen yaptığı açıklamada, "Sezona içeride iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı o maçla karşılaştırmak kolay değil. Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşıyorsunuz." dedi.

Ayrıca, "Biz buraya gelirsen rakibin işini zorlaştırmak ve kazanmak adına buraya geldik. Bizim de, rakibin de pozisyonları vardı. Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı ama biz galibiyet için elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery