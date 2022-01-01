Lance Stephenson, sezon sonuna dek Pacers'ta!

Indiana Pacers guardı Lance Stephenson'ın, takımıyla sezonun sonuna dek sürecek kontratta anlaştığı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre veteran oyuncu ve Pacers, 2021-22 sezonunun geri kalanı için bir sözleşme üzerinde anlaştılar.



Önceki yıl G League ve Atlanta Hawks'ta forma giymiş olan Stephenson, Pacers'ın KOVID-19 salgını nedeniyle kadrosunda oyuncu eksikliği yaşamasının sonucu olarak Ocak ayında takımla yeniden bir araya gelmişti.



Substack'ten NBA yazarı Marc Stein, 31 yaşındaki oyuncunun takıma kattığı enerjiyle başantrenör Rick Carlisle'ın beğenisini kazandığını kaleme almıştı.



Indiana ile üst üste dört kez 10 günlük sözleşme imzalamış olan Lance, forma giydiği 17 maçta 9.4 sayı ve 4.2 asist ortalamaları kaydetmişti.



