Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lance Stephenson, sezon sonuna dek Pacers'ta!

Indiana Pacers guardı Lance Stephenson'ın, takımıyla sezonun sonuna dek sürecek kontratta anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Lance Stephenson'ın, takımıyla sezonun sonuna dek sürecek kontratta anlaştığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre veteran oyuncu ve Pacers, 2021-22 sezonunun geri kalanı için bir sözleşme üzerinde anlaştılar.

Önceki yıl G League ve Atlanta Hawks'ta forma giymiş olan Stephenson, Pacers'ın KOVID-19 salgını nedeniyle kadrosunda oyuncu eksikliği yaşamasının sonucu olarak Ocak ayında takımla yeniden bir araya gelmişti.

Substack'ten NBA yazarı Marc Stein, 31 yaşındaki oyuncunun takıma kattığı enerjiyle başantrenör Rick Carlisle'ın beğenisini kazandığını kaleme almıştı.

Indiana ile üst üste dört kez 10 günlük sözleşme imzalamış olan Lance, forma giydiği 17 maçta 9.4 sayı ve 4.2 asist ortalamaları kaydetmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal